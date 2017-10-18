Добавить отзывы на otzovik точка com

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок173 просмотра

Необходимо добавить положительные отзывы на страницу компании на площадке otzovik точка com.

Система регистрации через смс, поэтому понадобится сделать это с разных аккаунтов.

Порядка 15-20 отзывов.

1 отзыв = 80-100 рублей.

8 лет назад
misha6
Михаил 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров