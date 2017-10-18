только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными: отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько) нужно несколько человек так как ...
Добавить отзывы на otzovik точка com
Необходимо добавить положительные отзывы на страницу компании на площадке otzovik точка com.
Система регистрации через смс, поэтому понадобится сделать это с разных аккаунтов.
Порядка 15-20 отзывов.
1 отзыв = 80-100 рублей.
Заявки фрилансеров
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