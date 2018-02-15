Выкладка товаров в интернет-магазин

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Завершен11 заявок251 просмотр

Требуется кондидат на выкладку товаров в интернет-магазин.

https://expomarket.pro/

Сайт написан на WordPress 

Знание админки и выкладки - чтобы не обучать по каждому шагу что и как делать.

Нужно выкладывать так, как если бы вы были покупателем, а точнее соблюдать вынос всех характеристик товара на сайт.

Описание, Атрибуты, Метки, Дополнения к товару (с этим товаром покупают) , 1-3 фотки + характеристики с ценами), Фото одного размера, цены.

WordPress
8 лет назад
Expomarket
Александр 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$100
10 дней
Хочу поблагодарить Сергея И. за трудоёмкую работу по нашему проекту, не ожидали что получится полноценный интернет магазин такого уровня, к тому же цена приятно удивила, в 2 раза дешевле чем у других. В общем Рекомендую, моя оценка 5/5. Спасибо!
Спасибо Александру за интересный проект, рекомендую как порядочного и грамотного работодателя! Продолжаем сотрудничество в других направлениях!

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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