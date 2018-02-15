Выкладка товаров в интернет-магазин

Требуется кондидат на выкладку товаров в интернет-магазин.

https://expomarket.pro/

Сайт написан на WordPress

Знание админки и выкладки - чтобы не обучать по каждому шагу что и как делать.

Нужно выкладывать так, как если бы вы были покупателем, а точнее соблюдать вынос всех характеристик товара на сайт.

Описание, Атрибуты, Метки, Дополнения к товару (с этим товаром покупают) , 1-3 фотки + характеристики с ценами), Фото одного размера, цены.