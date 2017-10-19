Нужен человек для наполнения группы вк

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок192 просмотра

Нужен человек,который качественно наполнит группу фотографиями, обсуждениями и постами и тд. Без привлечения людей. Только наполнение. Время на выполнение – неделя

8 лет назад
guest_15083591694596
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров