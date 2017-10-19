Наполнение раздела Новости

Добрый день.

Нужно заполнить раздел НОВОСТИ и СТАТЬИ сайта материалами.

Это легкий рерайт новостей крупных производителей и ссылки, и перепечатка интересных статей в отраслевых журналах с ссылкой на источник.

Посмотреть заполняемый раздел сайта здесь http://www.scsprof.ru/news/. Там и новости, и чужие статьи. Есть там и собственный материал, но в эту задачу он не входит.

Размещаем блоком по 10 новостей/статей. Разместили - оплата. Новое согласование и размещение 10 новостей/статей - оплата.