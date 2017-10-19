только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными: отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько) нужно несколько человек так как ...
Необходимо собрать информацию по теме путешествия по Норвегии.
Необходимо для сайта сделать авторский путеводитель по Норвегии.
Задача простая.
Будущему автору необходимо в своем творчестве отталкиваться от общеизвестных фактов и мнений, а также чужого опыта.
Для это необходимо из поисковиков собрать всю информацию из разных источников по теме Норвегия. Интересную информацию. Объединить ее в читаемую форму, разбить по разделам и передать мне.
Как должен выглядеть раздел на сайте покажу.
Критерии:
1) Темы статей должны четко соответствовать предложенной теме.
2) Отфильтровать тексты в порядке самое интересное на ваш взгляд и далее по убывающей.
3) Проверить встроенными средствами на орфографические, пунктуационные ошибки.
4) С одного источника может быть несколько тем, но они должны максимально соответствовать теме.
5) Желательно в работе использовать не менее 8 источников(сайтов). Сайты не должны находится в выдаче
яндекса и гугла по указанным вопросам на первых позициях. Слепо копировать 1
сайт если там представлена вся информация не нужно.
6) Весь текст разбиваем на абзацы, 2-4 строчки на абзац.
7) Путеводитель должен быть авторский, экспертный. Мы не пишем энциклопедию, мы
пишем путеводитель как, где, что посмотреть и сделать это быстрее, интереснее и
веселее. Никаких заумных фраз и выдержек из научных работ.
8) В некоторых статьях темы должны перекликаться между собой. Те если мы говорим о
природе, ниже должно быть краткое описание климата. А также ссылка на статью
посвященную целиком климату страны.(Ниже в темах статей вы увидите данное
пересечение).
9) Сайт зарабатывает подбором туров, заказом такси, авиабилетов, отелей и т.д. Поэтому практически в
каждой статье какая то из этих тем должна присутствовать (это как раз относится
к п.7 о пересечении). Прошу обратить на это особое внимание. Данные темы должны логически "всплывать"в тексте.
10) Темы статей (особенно по курортам и достопримечательностям) даны в общем виде,
т.к. каждая страна различается. Где то есть море, где то нет. Где то развит
пляжный отдых, где то нет. Все темы должны быть максимально полно раскрыты.
Информацию по темам и содержанию тем направлю в личные сообщения.
Итого информации я думаю получится на 60 статей.
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