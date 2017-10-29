Перенос текста и фото отзывов со знанием HTML

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки186 просмотров

Добрый вечер, нужно перенести текст и фото отзывов.  

joxi.ru/bmoBeKMfxnvMEr   

Нужно перенести все в такой же блок на другом сайте (текст, картинки и тд) 

Также дополнить блок с отзывами другим отзывами с сайтов. 

Всего около 50 шт.

HTML
8 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Все хорошо, сделал быстро и правильно. Рекомендую
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было приятно поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад