Перенос текста и фото отзывов со знанием HTML

Добрый вечер, нужно перенести текст и фото отзывов.

joxi.ru/bmoBeKMfxnvMEr

Нужно перенести все в такой же блок на другом сайте (текст, картинки и тд)

Также дополнить блок с отзывами другим отзывами с сайтов.

Всего около 50 шт.