Наполнить готовый шаблон моим содержимым.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок278 просмотров

Есть готовый шаблон, нужно заполнить его моим контентом (Моими статьями, и картинками которые я предоставлю)

основные 4 странцы с общей информацией типа главная, о нас, контакты и еще одна вкладка во вкладке около 10 статей с фото которые я предоставлю.  Вот шаблон который нужно будет изменять

https://www.templatemonster.com/ru/demo/55417.html

Шаблон для интернет магазина, функция магазина мне не нужна будет, нужен по итогу будет просто информационный сайт с картинками и статьями. Хотел узнать у кого какие цены и тарифы, желательно люди с отзывами, которые часто онлайн и хотят работать. Спасибо жду предложений

HTML
8 лет назад
guest_14895093417852
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров