Нужно собрать информацию со списка сайтов Работать нужно быстро и иметь опыт в сборе емайлов Работать нужно не потом, не через часок, не когда вы уложите детей, ни когда ....
Наполнить готовый шаблон моим содержимым.
Есть готовый шаблон, нужно заполнить его моим контентом (Моими статьями, и картинками которые я предоставлю)
основные 4 странцы с общей информацией типа главная, о нас, контакты и еще одна вкладка во вкладке около 10 статей с фото которые я предоставлю. Вот шаблон который нужно будет изменять
https://www.templatemonster.com/ru/demo/55417.html
Шаблон для интернет магазина, функция магазина мне не нужна будет, нужен по итогу будет просто информационный сайт с картинками и статьями. Хотел узнать у кого какие цены и тарифы, желательно люди с отзывами, которые часто онлайн и хотят работать. Спасибо жду предложений
Заявки фрилансеров
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