Наполнить готовый шаблон моим содержимым.

Есть готовый шаблон, нужно заполнить его моим контентом (Моими статьями, и картинками которые я предоставлю)

основные 4 странцы с общей информацией типа главная, о нас, контакты и еще одна вкладка во вкладке около 10 статей с фото которые я предоставлю. Вот шаблон который нужно будет изменять

https://www.templatemonster.com/ru/demo/55417.html

Шаблон для интернет магазина, функция магазина мне не нужна будет, нужен по итогу будет просто информационный сайт с картинками и статьями. Хотел узнать у кого какие цены и тарифы, желательно люди с отзывами, которые часто онлайн и хотят работать. Спасибо жду предложений