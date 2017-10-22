Добавить товары на Юлу на мой аккаунт, скопировав их с сайта
Контент-менеджер на постоянку (ГСМ, трактора)
Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу!
Обязанности
Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние
карточки. Работа механическая + совсем чуть чутькреатива.
А так же
Сверстать и опубликовать статью, перенести её счужого сайта. Разместить новости.
Срочности не бывает. Но пропадать на неделюнельзя.
Сайты работают на битриксе.
Оплата
Оплата без задержек, по объему работы или фиксированная вмесяц.
Заявки фрилансеров
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