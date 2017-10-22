Контент-менеджер на постоянку (ГСМ, трактора)

Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу!

Обязанности

Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние

карточки. Работа механическая + совсем чуть чутькреатива.

А так же

Сверстать и опубликовать статью, перенести её счужого сайта. Разместить новости.

Срочности не бывает. Но пропадать на неделюнельзя.

Сайты работают на битриксе.

Оплата

Оплата без задержек, по объему работы или фиксированная вмесяц.