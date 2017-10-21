Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу! Обязанности Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние карточки. Работа ...
Написать 750 статей для сайта
Что необходимо...
Для создания среднего сайта, требуются талантливые исполнители - всех направлений. Цель - создания сайта с нуля… Исполнителей готовых работать на постоянной основе, которые готовы ставить мои заказы на первое место в приоритете - готов оплачивать + 20% к цене за задание...
- Коротко о создаваемом сайте
- О бюджете...
Готов работать с исполнителями - на любых условиях.. Стоимость работы, срок выполнения и подход к работе - не имеют значения... Но не стоит думать, что за посредственный материал я буду платить, как за высококачественный... Чем выше стоимость тем больше спрос за результат.. С каждым фрилансером работаю на разных условиях ( оплаты, сроках, требованиях и тд)... Все зависит от ваших навыков, скорости, качества и количества выполняемых задач...
- Из чего формируется оплата за выполненную работу
Эти надбавки делаются для мотивации исполнителя, к более качественному выполнению работы... За плохую работу и чрезмерную трату моих нервов депримация в том же объеме %.
- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ
- Минимальное количество символов для каждой статьи 3000 зн без пробелов … Чем больше и подробнее материал тем лучше… Главное без лишней воды.
- Необходимо полностью раскрыть тему статьи (Так чтобы читатель не пошел искать недостающую информацию у конкурентов)
- Отсутствие пунктуационных грамматический и синтаксических ошибок обязательно...
- Информация должна быть читабельна и написано понятно, доступно и интересно ( Просто сухие факты цифры и тупые данные - не нужны )
- Подбор ключевиков вч, сч и нч ( каждая группа должна быть приблизительно одинакова по количеству запросов ) осуществляет автор статьи самостоятельно... Ключевики подбираются по теме заказа ... Главное актуально...
- Количество ключевых запросов на 1000 зн 5-6шт
- Ключевики должны идеально быть в заголовке, подзаголовке, либо начале абзаца ... Также должны быть равномерно распределены по тексту и выделены... -ОПЛАТА за подбор ключевиков оговаривается отдельно ...
- Критерии которые будут проверяться в первую очередь
- Тошнота не должна привышать допустимой нормы хорошей оптимизация...
- Вода не должна также негативно влиять на оптимизацию... Исключением является если вы все описываете наиподробнейшим и тщательным образом описываете все своими словами и приводите хорошие примеры ( В этом случае про этот критерий можете забыть )
- Спам должен находиться в значение хорошей оптимизации
- В Тексте статьи должны присутствовать
2 заголовки
3 подзаголовки
4 отступления
5 Краткое описание статьи после или перед статьей
6 Объяснение терминов
7 Внизу список подобранных ключевиков Разбитый на 3 группы вч, сч, нч
8 Выделение ключевиков в тексте другим цветов
Желательно иллюстрации - уникальные ( иллюстрации к тексту принимаются в любом виде рисунки от руки (фото), сделанные в редакторе изобр, скриншоты( графиков, таблиц и тд )... Проиллюстрированные статьи оплачиваются на 20% выше оговоренной стоимости за 1000 зн + Оплата каждой иллюстрации отдельно
- Желающие поработать за хорошую оплату на длительной основе пишите ( вышлю меню сайта) свои навыки и расценки пишите сразу
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