Написать 750 статей для сайта

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Закрыт1 заявка274 просмотра

Что необходимо... 

Для создания среднего сайта, требуются талантливые исполнители - всех направлений. Цель - создания сайта с нуля…  Исполнителей готовых работать на постоянной основе,  которые готовы ставить мои заказы на  первое место в приоритете - готов оплачивать + 20% к цене за задание...  

  • Коротко о создаваемом сайте
Размер сайта чуть более 750 страниц... Тематика -Все о создание сайтов... Нужно написать контент, а также проиллюстрировать его... Создать уникальный дизайн, и написать скрипты необходимых дополнительных служб и плагинов...  

  • О бюджете...
На создание данного сайта готов выделить более 2 000 000 рублей... Я считаю данную сумму более чем достаточной для создания сайта такого объема - на высшем уровне...  

Готов работать с исполнителями - на любых условиях..  Стоимость работы, срок выполнения и подход к работе - не имеют значения... Но не стоит думать, что за посредственный материал я буду платить, как за высококачественный... Чем выше стоимость тем больше спрос за результат.. С каждым фрилансером работаю на разных условиях ( оплаты, сроках, требованиях и тд)...  Все зависит от ваших навыков, скорости, качества и количества  выполняемых задач...  

  • Из чего формируется оплата  за выполненную работу 
Оплата статьи = цена за 1000 зн (договаривается сразу) + ключевики ( оговаривается сразу )   + иллюстрации ( каждое изобр. + 20№ к стоимости за 1000 зн) + сроки(10% к цене за 1000 зн,если статья сдана раньше срока)  + качество ( +10% если написано  в соответствие всех требований - без моей помощи ) + +30% если статья написана с 1 раза и не требует доработок .... 

Эти надбавки делаются для мотивации исполнителя, к более  качественному выполнению работы... За плохую работу и чрезмерную трату моих нервов депримация в том же объеме %.

  • ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ 
  • Минимальное количество символов  для каждой статьи 3000 зн без пробелов … Чем больше и подробнее материал тем лучше… Главное без лишней воды.
  • Необходимо  полностью раскрыть тему статьи (Так чтобы читатель не пошел искать недостающую информацию у конкурентов)
  • Отсутствие пунктуационных грамматический и синтаксических ошибок обязательно...
  • Информация должна быть читабельна и написано понятно, доступно и  интересно ( Просто сухие факты цифры и тупые данные - не нужны )
  • Подбор ключевиков вч, сч и нч ( каждая группа должна быть  приблизительно одинакова по количеству запросов ) осуществляет автор статьи самостоятельно... Ключевики подбираются по теме заказа ... Главное актуально...
  • Количество ключевых запросов на 1000 зн 5-6шт
  • Ключевики должны идеально быть в заголовке, подзаголовке, либо начале  абзаца ... Также должны быть равномерно распределены по тексту и выделены... -ОПЛАТА за подбор ключевиков оговаривается отдельно ...
  • Критерии  которые будут проверяться  в первую очередь
  • Тошнота не должна привышать допустимой нормы хорошей оптимизация... 

  • Вода не должна также негативно влиять на оптимизацию... Исключением  является если вы все  описываете  наиподробнейшим и тщательным образом описываете все своими словами и приводите хорошие примеры ( В этом случае про этот критерий можете забыть )
  • Спам должен находиться в значение хорошей оптимизации
Значение при котором сайт считается хорошо оптимизированным - вы должны знать ..

  • В Тексте статьи должны присутствовать
1 списки

2 заголовки

3 подзаголовки

4 отступления

5 Краткое описание статьи после или перед статьей

6 Объяснение терминов

7 Внизу список подобранных ключевиков Разбитый на 3 группы вч, сч, нч

8 Выделение ключевиков в тексте другим цветов

Желательно иллюстрации - уникальные ( иллюстрации к тексту принимаются  в любом виде рисунки от руки (фото), сделанные в редакторе изобр,  скриншоты( графиков, таблиц  и тд )... Проиллюстрированные статьи оплачиваются на 20% выше оговоренной стоимости за 1000 зн + Оплата каждой иллюстрации отдельно  

  • Желающие поработать за хорошую оплату  на длительной основе пишите ( вышлю меню сайта) свои навыки и расценки пишите сразу
Написание статей
8 лет назад
bogbanov315
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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