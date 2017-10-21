Написать 750 статей для сайта

Что необходимо...

Для создания среднего сайта, требуются талантливые исполнители - всех направлений. Цель - создания сайта с нуля… Исполнителей готовых работать на постоянной основе, которые готовы ставить мои заказы на первое место в приоритете - готов оплачивать + 20% к цене за задание...

Коротко о создаваемом сайте

Размер сайта чуть более 750 страниц... Тематика -Все о создание сайтов... Нужно написать контент, а также проиллюстрировать его... Создать уникальный дизайн, и написать скрипты необходимых дополнительных служб и плагинов...

О бюджете...

На создание данного сайта готов выделить более 2 000 000 рублей... Я считаю данную сумму более чем достаточной для создания сайта такого объема - на высшем уровне...

Готов работать с исполнителями - на любых условиях.. Стоимость работы, срок выполнения и подход к работе - не имеют значения... Но не стоит думать, что за посредственный материал я буду платить, как за высококачественный... Чем выше стоимость тем больше спрос за результат.. С каждым фрилансером работаю на разных условиях ( оплаты, сроках, требованиях и тд)... Все зависит от ваших навыков, скорости, качества и количества выполняемых задач...

Из чего формируется оплата за выполненную работу

Оплата статьи = цена за 1000 зн (договаривается сразу) + ключевики ( оговаривается сразу ) + иллюстрации ( каждое изобр. + 20№ к стоимости за 1000 зн) + сроки(10% к цене за 1000 зн,если статья сдана раньше срока) + качество ( +10% если написано в соответствие всех требований - без моей помощи ) + +30% если статья написана с 1 раза и не требует доработок ....

Эти надбавки делаются для мотивации исполнителя, к более качественному выполнению работы... За плохую работу и чрезмерную трату моих нервов депримация в том же объеме %.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ

Минимальное количество символов для каждой статьи 3000 зн без пробелов … Чем больше и подробнее материал тем лучше… Главное без лишней воды.

Необходимо полностью раскрыть тему статьи (Так чтобы читатель не пошел искать недостающую информацию у конкурентов)

Отсутствие пунктуационных грамматический и синтаксических ошибок обязательно...

Информация должна быть читабельна и написано понятно, доступно и интересно ( Просто сухие факты цифры и тупые данные - не нужны )

Подбор ключевиков вч, сч и нч ( каждая группа должна быть приблизительно одинакова по количеству запросов ) осуществляет автор статьи самостоятельно... Ключевики подбираются по теме заказа ... Главное актуально...

Количество ключевых запросов на 1000 зн 5-6шт

Ключевики должны идеально быть в заголовке, подзаголовке, либо начале абзаца ... Также должны быть равномерно распределены по тексту и выделены... -ОПЛАТА за подбор ключевиков оговаривается отдельно ...

Критерии которые будут проверяться в первую очередь

Тошнота не должна привышать допустимой нормы хорошей оптимизация...

Вода не должна также негативно влиять на оптимизацию... Исключением является если вы все описываете наиподробнейшим и тщательным образом описываете все своими словами и приводите хорошие примеры ( В этом случае про этот критерий можете забыть )

Спам должен находиться в значение хорошей оптимизации

Значение при котором сайт считается хорошо оптимизированным - вы должны знать ..

В Тексте статьи должны присутствовать

1 списки

2 заголовки

3 подзаголовки

4 отступления

5 Краткое описание статьи после или перед статьей

6 Объяснение терминов

7 Внизу список подобранных ключевиков Разбитый на 3 группы вч, сч, нч

8 Выделение ключевиков в тексте другим цветов

Желательно иллюстрации - уникальные ( иллюстрации к тексту принимаются в любом виде рисунки от руки (фото), сделанные в редакторе изобр, скриншоты( графиков, таблиц и тд )... Проиллюстрированные статьи оплачиваются на 20% выше оговоренной стоимости за 1000 зн + Оплата каждой иллюстрации отдельно