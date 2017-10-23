Изменить категории для 5 000 товаров

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Закрыт14 заявок256 просмотров

Имеется 5 000 товаров в экселе для секс шопа. 

Необходимо изменить для них категории. Предоставлю четкое ТЗ со скринами. Буду готов ответить на все вопросы голосом или текстом. 

Ставка - 50 рублей в час. Около 20 часов. 

8 лет назад
andrew0522
Гольянов 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров