Наполнить сайт контентом
Изменить категории для 5 000 товаров
Имеется 5 000 товаров в экселе для секс шопа.
Необходимо изменить для них категории. Предоставлю четкое ТЗ со скринами. Буду готов ответить на все вопросы голосом или текстом.
Ставка - 50 рублей в час. Около 20 часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Нужно перевести оставшиеся некоторые школьные книги из pdf формата на сервер в редактор. То есть под уже созданную книгу нужно заполнить разделы и главы - соответственно содержимое в них. Работа не разовая, по желании можете ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо внести правки на сайт на Drupl.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Пришлю все фото Нужно следовать Т/З и размешать на сайте 1000 товаров сайт gouggi.ru без описаний копировать таблицу c других товаров с сайтаНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Необходимо выложить статьи на сайт, найти фото к ним, прописать теги Требования: Обязательно опыт работы с CMS WordPress и грамотный русский язык План работ: транслитерация заголовка (http://translit.net/ убрать буквы в ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу! Обязанности Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние карточки. Работа ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Здравствуйте, нужна помощь в одном из наших проектов. Работа на 5 часов. Что вам нужно будет сделать: 1. Найти 35 картинок (через сервис) - покажем как искать (30 мин) 2. Найти 70 ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $174
Молодой компании в области продажи финансовых услуг требуется сотрудник для заполнения онлайн форм банков. Работа заключается в поиске, обработке определенных данных в пакете документов в электронном формате и внесении их в онлайн формы банков-партнеров ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Что необходимо... Для создания среднего сайта, требуются талантливые исполнители - всех направлений. Цель - создания сайта с нуля… Исполнителей готовых работать на постоянной основе, которые готовы ставить мои заказы на первое место в приоритете ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $300
Есть сайт запчастей https://autotechnica.su/ надо заполнить все модели автоНаполнение сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад