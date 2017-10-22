Необходимо выложить статьи на сайт, найти фото к ним, прописать теги

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок198 просмотров

Задача:

Необходимо выложить статьи на сайт, найти фото к ним, прописать теги

Требования:

Обязательно опыт работы с CMS WordPress и грамотный русский язык

План работ:

  • транслитерация заголовка (http://translit.net/ убрать буквы в верхнем регистре и апострофы)
  • поиск подходящего фото среди бесплатных фотографий на фотобанках (например https://pixabay.com/ru/), при загрузке прописать description, title, alt
  • указание 2-4 тегов, для каждого нового тега необходимо сделать транслитерацию и описание, 10-20 слов
  • создание сниппета из текста статьи и указание фокусных слов (это не сложно, делается в настройках статьи через плагин)
  • выбор максимально подходящей категории (рубрики) для статьи из имеющихся, при необходимости, создание новой (при создании новой сделать ее описание 10-30 слов и ярлык на латинице)
  • в каждой статье необходимо сделать внутреннюю ссылку (одну иногда две) на уже размещенную статью (можно сделать в самом конце) - перелинковка
  • в каждую статью добавить небольшую фотографию из бесплатного фотобанка, фото должно хотя бы немного подходить к контексту, фото должно быть небольшим внутри текста
необходимо будет пройтись по всем имеющимся статьям на сатйе (проверить внутренние ссылки, добавить фото) и добавить новые, всего 50 тестов

Оплата:

указывайте стоимость за одну статью.

WordPress
8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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