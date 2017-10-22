Задача: Необходимо выложить статьи на сайт, найти фото к ним, прописать теги Требования: Обязательно опыт работы с CMS WordPress и грамотный русский язык План работ: транслитерация заголовка (http://translit.net/ убрать буквы в ...
Размещение товаров на сайте
Пришлю все фото
Нужно следовать Т/З
и размешать на сайте
1000 товаров
сайт gouggi.ru
без описаний копировать
таблицу c других товаров
с сайта
Заявки фрилансеров
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