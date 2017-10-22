Размещение товаров на сайте

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Закрыт18 заявок270 просмотров

Пришлю все фото 

Нужно следовать Т/З

и размешать на сайте 

1000 товаров  

сайт gouggi.ru

без описаний копировать 

таблицу c других товаров 

с сайта

8 лет назад
Sanny_88
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров