Наполнить сайт контентом
Перевод книг с pdf на сервер!
Нужно перевести оставшиеся некоторые школьные книги из pdf формата на сервер в редактор. То есть под уже созданную книгу нужно заполнить разделы и главы - соответственно содержимое в них. Работа не разовая, по желании можете делать сколько захотите книг, гнать вас не будут. Всем необходимым материалом снабжу, как делать покажу, от вас требуется усердность, усидчивость так как работа довольно занудная. Сразу по оплате - 40-50$ за книгу в зависимость от стоимости, на книгу дается не дольше 5-7 дней(ребята умудрялись за 1-2 дня делать), оплата будет в конце месяца(ноября).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо внести правки на сайт на Drupl.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Пришлю все фото Нужно следовать Т/З и размешать на сайте 1000 товаров сайт gouggi.ru без описаний копировать таблицу c других товаров с сайтаНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Необходимо выложить статьи на сайт, найти фото к ним, прописать теги Требования: Обязательно опыт работы с CMS WordPress и грамотный русский язык План работ: транслитерация заголовка (http://translit.net/ убрать буквы в ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу! Обязанности Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние карточки. Работа ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Здравствуйте, нужна помощь в одном из наших проектов. Работа на 5 часов. Что вам нужно будет сделать: 1. Найти 35 картинок (через сервис) - покажем как искать (30 мин) 2. Найти 70 ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $174
Молодой компании в области продажи финансовых услуг требуется сотрудник для заполнения онлайн форм банков. Работа заключается в поиске, обработке определенных данных в пакете документов в электронном формате и внесении их в онлайн формы банков-партнеров ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Что необходимо... Для создания среднего сайта, требуются талантливые исполнители - всех направлений. Цель - создания сайта с нуля… Исполнителей готовых работать на постоянной основе, которые готовы ставить мои заказы на первое место в приоритете ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $300
Есть сайт запчастей https://autotechnica.su/ надо заполнить все модели автоНаполнение сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить товары на Юлу на мой аккаунт, скопировав их с сайтаНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад