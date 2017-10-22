Перевод книг с pdf на сервер!

Нужно перевести оставшиеся некоторые школьные книги из pdf формата на сервер в редактор. То есть под уже созданную книгу нужно заполнить разделы и главы - соответственно содержимое в них. Работа не разовая, по желании можете делать сколько захотите книг, гнать вас не будут. Всем необходимым материалом снабжу, как делать покажу, от вас требуется усердность, усидчивость так как работа довольно занудная. Сразу по оплате - 40-50$ за книгу в зависимость от стоимости, на книгу дается не дольше 5-7 дней(ребята умудрялись за 1-2 дня делать), оплата будет в конце месяца(ноября).