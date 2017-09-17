andrew0522

Добрый день, Коллеги. Мне необходимо выполнить следующую задачу - Скопировать текст из статьи и вставить в таблицу в GoogleDocs.
- Рерайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо помочь выполнить следующую задачу с использованием PHP: 1) забирать картинки и h1 со страниц статей 2) выводить их на категорийной странице в соответствии с уже сделанным макетом Прошу указать в начале сообщения "Я не бот".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP. Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать. Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час. В ответе прошу указать в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо перебрать ключевые слова для семантического ядра для одного из разделов секс шопа. Задача четко прописана в ТЗ. Думать не надо, а надо просто перебирать слова. Ставка - 200 рублей за 1 час. Готов делать предоплату ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо стилизировать инфографики. Вот пример - http://joxi.ru/KAg547lhgMEeGm. Оплата достойная. 80% предоплата. Всего 10 картинок. Готов обсудить все детали голосом. Прошу выслать в ЛС 3 примера на хорошие инфографики.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Я работаю копирайтером и пишу статьи на английском языке по криптовалютам. Мне нужна помощь коммуникативной девушки, которая найдет сайты, которые хотят разместить мои статьи. То есть, это классическая процедура линкбилдинга. Я размещаю данный запрос в ...Переводынет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо позвонить в 10 компаний в США, которые оказывают услуги по разработке сайтов. Необходимо задать 10-15 вопросов по списку и записать ответы. Нужно базовое знание английского. Если вас не поймут, то нужно будет просто спросить ...Переводы14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо позвонить в 10 компаний в США и задать вопросы по списку. Требуется базовый английский. Ставка - 200 рублей в час. Готовы сделать предоплату на 400 рублей. Телефония оплачивается нами. Компании занимаются маркетинговой поддержкой ...Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо помочь найти информацию в интернете по определенным компаниям, а затем позвонить им и запросить там коммерческое предложение. Всего около 30 часов. Ставка – 100 рублей. Рабочие часы – как получится. Предоплата в размере 500 рублей. После израсходования ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить корректуру текстов + прогнать через text.ru и главред. Всего 100К знаков. Это не вакансия, а проект. Ставка – 100 рублей в час. Вы просто засекаете время и спокойно работаете. Условия оплаты: 1) Заказчик выплачивает аванс на 500 ...Редактирование и Корректура63 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется 5 000 товаров в экселе для секс шопа. Необходимо изменить для них категории. Предоставлю четкое ТЗ со скринами. Буду готов ответить на все вопросы голосом или текстом. Ставка - 50 рублей в час. Около 20 часов.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Условия: 1) Ставка - не более 50 рублей за 1000 зсп 2) Объем статьи - как можно большой, хоть 20 000 знаков 3) Простым языком о вопросах 4) 100% предоплата за статью 5) Возможность обсуждения сложных вопросов по скайпу Прошу написать ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Это не вакансия, а разовый проект длительностью 5 дней. Необходимо выполнить следующие действия: 1. Вычитать статью и устранить орфографические играмматические ошибки (стилистические и смысловые ошибки не исправлять) 2. Прогнать статью через сервисы text.ru и главред, указать полученные показатели в ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать большую статью в инфо-стиле о данным вопросам: http://indramed.com/?page_id_all=2. Ставка - 100 рублей за 1000 знаков, предоплата в 500 рублей.Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо откорректировать и залить на сайт 100 текстов для секс шопа. Ставка - 100 рублей в час. Учет времени ведется на глазок, сколько нужно будет, столько и будете делать. Впоследствии могут быть и другие заказы.Редактирование и Корректура33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дается четкое ТЗ, в котором прописаны все шаги. Вам необходимо просто выполнять рутинные задачи. Объем - 1000 почт. Я постоянно готов ответить на все вопросы и сам хорошо разбираюсь в наших процедурах. Предоплата. Получается около 100 ...Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести сайт с другой CMS на Wordpress. Есть операционистка, которая руками сможет выполнить все действия. Вам необходимо помочь нам понять, как это сделать. Впоследствии могут быть и другие заказы.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать инфографика как здесь https://www.blackhatworld.com/seo/earticlewriter-better-content-for-better-business-seo-optimized-authority-content.740730/.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо: 1) отредактировать (проверить орфографию) 2) добавить 3-4 фотографии 3) добавить теги 4) залить на сайт Объем: 30 статей Тематика: секс шоп Ставка: по согласованию с исполнителем Сроки: 1 неделяНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести 3-5 консультацией в письменной или устной форме касательно покупки 10 ссылок для внешнего заказчика. Я копирайтер и хочу принять эту ответственность, но плохо разбираюсь в вопросах. Готов согласовать привлекательную ставку.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад