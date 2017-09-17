andrew0522

Гольянов Андрей andrew0522

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Выведение миниатюр статей на категорийной странице

    Добрый день,  Необходимо помочь выполнить следующую задачу с использованием PHP: 1) забирать картинки и h1 со страниц статей 2) выводить их на категорийной странице в соответствии с уже сделанным макетом Прошу указать в начале сообщения "Я не бот".

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь при создании пагинации на инфосайте

    Добрый день,  Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP.  Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать.  Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час.  В ответе прошу указать в ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помочь перебрать слова для семантического ядра

    Добрый день,  Необходимо перебрать ключевые слова для семантического ядра для одного из разделов секс шопа.  Задача четко прописана в ТЗ. Думать не надо, а надо просто перебирать слова.  Ставка - 200 рублей за 1 час. Готов делать предоплату ...

    Семантическое ядро
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать 10 инфографик

    Добрый день, необходимо стилизировать инфографики. Вот пример - http://joxi.ru/KAg547lhgMEeGm. Оплата достойная. 80% предоплата. Всего 10 картинок. Готов обсудить все детали голосом.  Прошу выслать в ЛС 3 примера на хорошие инфографики.

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить 3 статьи в буржунете

    Добрый день,  Я работаю копирайтером и пишу статьи на английском языке по криптовалютам. Мне нужна помощь коммуникативной девушки, которая найдет сайты, которые хотят разместить мои статьи. То есть, это классическая процедура линкбилдинга.  Я размещаю данный запрос в ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Позвонить в 10 компаний и собрать информацию в эксель (английский)

    Добрый день,  Необходимо позвонить в 10 компаний в США, которые оказывают услуги по разработке сайтов. Необходимо задать 10-15 вопросов по списку и записать ответы.  Нужно базовое знание английского. Если вас не поймут, то нужно будет просто спросить ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо позвонить в 10 компаний в США и задать вопросы

    Добрый день,  Необходимо позвонить в 10 компаний в США и задать вопросы по списку. Требуется базовый английский. Ставка - 200 рублей в час. Готовы сделать предоплату на 400 рублей. Телефония оплачивается нами. Компании занимаются маркетинговой поддержкой ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь по административной задаче

    Добрый день,   Необходимо помочь найти информацию в интернете по определенным компаниям, а затем позвонить им и запросить там коммерческое предложение.   Всего около 30 часов.   Ставка – 100 рублей.   Рабочие часы – как получится.   Предоплата в размере 500 рублей. После израсходования ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Корректура 100К знаков + прогнать через text.ru

    Необходимо выполнить корректуру текстов + прогнать через text.ru и главред.   Всего 100К знаков.   Это не вакансия, а проект.   Ставка – 100 рублей в час. Вы просто засекаете время и спокойно работаете. Условия оплаты:  1) Заказчик выплачивает аванс на 500 ...

    Редактирование и Корректура63 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить категории для 5 000 товаров

    Имеется 5 000 товаров в экселе для секс шопа.  Необходимо изменить для них категории. Предоставлю четкое ТЗ со скринами. Буду готов ответить на все вопросы голосом или текстом.  Ставка - 50 рублей в час. Около 20 часов.

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 5 больших статей для магазина для взрослых

    Условия:  1) Ставка - не более 50 рублей за 1000 зсп 2) Объем статьи - как можно большой, хоть 20 000 знаков 3) Простым языком о вопросах 4) 100% предоплата за статью 5) Возможность обсуждения сложных вопросов по скайпу Прошу написать ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Откорректировать 30 статей по медицине

    Это не вакансия, а разовый проект длительностью 5 дней. Необходимо выполнить следующие действия: 1.      Вычитать статью и устранить орфографические играмматические ошибки (стилистические и смысловые ошибки не исправлять) 2.      Прогнать статью через сервисы text.ru и главред, указать полученные показатели в ...

    Редактирование и Корректура23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Корректура текстов для секс шопа

    Необходимо откорректировать и залить на сайт 100 текстов для секс шопа. Ставка - 100 рублей в час. Учет времени ведется на глазок, сколько нужно будет, столько и будете делать.  Впоследствии могут быть и другие заказы.

    Редактирование и Корректура33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти почты

    Дается четкое ТЗ, в котором прописаны все шаги. Вам необходимо просто выполнять рутинные задачи. Объем - 1000 почт. Я постоянно готов ответить на все вопросы и сам хорошо разбираюсь в наших процедурах.  Предоплата. Получается около 100 ...

    Наполнение сайтов49 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта на Wordpress

    Необходимо перенести сайт с другой CMS на Wordpress. Есть операционистка, которая руками сможет выполнить все действия.  Вам необходимо помочь нам понять, как это сделать.    Впоследствии могут быть и другие заказы.

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отредактировать и разместить статьи

    Необходимо:  1) отредактировать (проверить орфографию) 2) добавить 3-4 фотографии 3) добавить теги 4) залить на сайт  Объем: 30 статей Тематика: секс шоп Ставка: по согласованию с исполнителем Сроки: 1 неделя

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести консультации по внешнему продвижению

    Необходимо провести 3-5 консультацией в письменной или устной форме касательно покупки 10 ссылок для внешнего заказчика. Я копирайтер и хочу принять эту ответственность, но плохо разбираюсь в вопросах. Готов согласовать привлекательную ставку.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад