Наполнить сайт контентом
Задание для контент менеджера
Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к.
Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям.
Картинки должны быть высокого качества, оптимизированы (фотошоп: сохранить для веб, качество 60-80%) ширина картинок не более 1200пх.
Вот пример-шаблон работы:
https://www.crops.ru/reviews/3.html
требования:
- 1. Якорные ссылки в содержании статьи
- 2. Якорные ссылки должны быть 9 размера
- 3. Должны быть органичные отступы между блоками абзацев, если тема закончена и начинается новая, это нужно обзначить, например линией.
- 4. Картинки должны быть оптимизированы и высокого качества, не нужно подгонять картинку на которой один компрессор и белый фон под ширину 1200пх. Эта ширина для общих, больших картинок, у которых ширина превышает 1200.
- 5. Картинки должны быть выровнены по центру
- 6. Между текстом и картинками должны быть отступы
- 7. символы типа "•" или "-" должны быть заменены на красивые иконки типа "галка" или "плюс" и тп.
- 8. некоторые абзацы должны быть выделены информационной иконкой или другим способом по смыслу текста
- 9. Картинки должны соответствовать смыслу текста, если сомневаетесь можно уточнить у меня.
- 10. Картинки не должны содержать чужие водные знаки!
- 11. Статья должна быть готова к публикации, публиковать буду сам.
Заявки фрилансеров
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