Задание для контент менеджера

Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к.

Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям.

Картинки должны быть высокого качества, оптимизированы (фотошоп: сохранить для веб, качество 60-80%) ширина картинок не более 1200пх.

Вот пример-шаблон работы:

https://www.crops.ru/reviews/3.html

требования:

1. Якорные ссылки в содержании статьи

2. Якорные ссылки должны быть 9 размера

3. Должны быть органичные отступы между блоками абзацев, если тема закончена и начинается новая, это нужно обзначить, например линией.

4. Картинки должны быть оптимизированы и высокого качества, не нужно подгонять картинку на которой один компрессор и белый фон под ширину 1200пх. Эта ширина для общих, больших картинок, у которых ширина превышает 1200.

5. Картинки должны быть выровнены по центру

6. Между текстом и картинками должны быть отступы

7. символы типа "•" или "-" должны быть заменены на красивые иконки типа "галка" или "плюс" и тп.

8. некоторые абзацы должны быть выделены информационной иконкой или другим способом по смыслу текста

9. Картинки должны соответствовать смыслу текста, если сомневаетесь можно уточнить у меня.

10. Картинки не должны содержать чужие водные знаки!

11. Статья должна быть готова к публикации, публиковать буду сам.

Соответственно адреса картинок должны совпадать с названиями картинок.Если имеете богатый опыт, то оформляйте статью по вашему усмотрению, заранее согласовав шаблон. Все должно быть в определенном стиле, с логикой и конечно красиво!