Наполнение каталога цветов 420 шт

Нужно наполнить каталог, там более 420 позиций, за 1 позицию готов платить 15 рублей. Источник предоставляется. Объем работ большой читайте внимательно ТЗ.

Знание английского плюс, т.к. нужно переводить с google tramslate, но это не критично.

Напишите согласие по объему работ и с ценой, сколько часов в день можете заниматься этим проектом и когда приступаете, оставляйте скайп.

Работа для новичков, подробная инструкция.

Оплата в конце, заключаем сделку (могу оплатить через биржу или напрямую на кошелек), обмениваемся отзывами. Поэтапная оплата возможна при наличии отзывов.

Работы тут где-то на неделю, для вас заработок 6000 в неделю не должно казаться чем-то маленьким.