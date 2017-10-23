Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к. Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям. ...
Скачать и перезалить 50 видео с ЮТУБ
Привет коллеги!
Нужно скачать, уникализировать и перезалить видео на канал ЮТУБ. Небольшие 3-5 минутные ролики о напольных покрытиях. В плане уникализации, сделать так что бы ютуб считал это новым видосом.
В предложении укажите цену за 1 ролик.
Заявки фрилансеров
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