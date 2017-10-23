Скачать и перезалить 50 видео с ЮТУБ

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Закрыт11 заявок234 просмотра

Привет коллеги!

Нужно скачать, уникализировать и перезалить видео на канал ЮТУБ.  Небольшие 3-5 минутные ролики о напольных покрытиях.  В плане уникализации, сделать так что бы ютуб считал это новым видосом.

В предложении укажите цену за 1 ролик.

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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