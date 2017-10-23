Сбор диет.

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Закрыт13 заявок281 просмотр

Нужно для мобильного приложения собрать как можно больше диет для похудения. Ничего лишнего, никакой воды, просто сбор диет и основных

принципов питания. Возьму в работу новичка, так как оплата невысокая.

Чем быстрее сможете приступить, тем лyчше. 

8 лет назад
guest_15087677896448
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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