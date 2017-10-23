Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к. Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям. ...
Сбор диет.
Нужно для мобильного приложения собрать как можно больше диет для похудения. Ничего лишнего, никакой воды, просто сбор диет и основных
принципов питания. Возьму в работу новичка, так как оплата невысокая.
Чем быстрее сможете приступить, тем лyчше.
Заявки фрилансеров
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