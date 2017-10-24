Наполнение сайта развлекательной тематики

Ищем человека, который бы закрыл процесс по наполнению развлекательного сайта + постинг анонсов в соц сети.

Обязанности:

- рерайтить контент с других развлекательных сайтов

- публиковать и оформлять статьи на сайте Вордпресс

- составлять цепляющий заголовок + подбирать картинку и постить это в группу ФБ

В день нужно 5-10 статей (будет точный план когда сколько), можно делать наперед с отложенной публикацией (например, на выходные).

Статьи не объемные и без ключей, по типу как на adme.ru, lemurov.net и прочих сайтах такого типа.

Требования:

- грамотность

- хороший слог

- умение составлять желтые, интригующие заголовки

- опыт работы рерайтером/копирайтером

- опыт работы в Вордпрессе (желательно)

По оплате: сначала фикс, дальше фикс + бонусы за достижение целей.

В заявке напишите о своем опыте + фразу "Я не робот и внимательно читаю текст вакансии".