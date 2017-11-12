Обновление информации на сайте, рерайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки209 просмотров

Требуется 

services/tv-pristavka.html - отформатировать текст, дополнить графикой и информацией

services/smsinformirovanie.html - отформатировать текст

services/serviceregular.html - отформатировать текст, дополнить графикой.

services/router-logros.html отформатировать текст, добавить графику убрать цены и сделать ссылку на страницу services/servisnueyslugy.html с ценами на рутеры.

services/priostanovit-yslyga.html - отформатировать текст. добавить графику

services/index.html - иконку рутера синюю возле каждого пункта заменить на более подходящий

services/podkluchenie.html - Добавить текст, дополнить графикой.

services/kredit-doverija.html - отформатировать текст, добавить графику

services/ipvideonabludenie.html - перенести инфу с донора.

изменить оформление графики.

index.html - главная страници, в тарифах сделать 

Графика на всех страницах должна быть однотипная и в тон сайту.

Тексты если нужно или мало то додумать с похожих сайтов. 

8 лет назад
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

BritishWolfik
Владимир 
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
8 лет назад
$20
4 дня
С задачей справился.
Отличный заказчик. Вовремя предоставлял информацию, помогал в работе! Рекомендую к сотрудничеству, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

BritishWolfik
Владимир 
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заказ INROOM

    Добрый день. Интересуют наполнение сайта http://www.inroom.com.ru/  - качественным контентом. Мы даем прайс с ценами, а вы уже находите качественную картинку и текст по каждую коллекцию товара. Конечно же чтоб не было ошибок - окажем ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно оформить 300 публикаций на медицинском портале

    Здравствуйте,  нужно оформить 300 статей на информационном медицинском портале – картинки, видео, подзаголовки, списки и тп.  Цена – 60 руб за оформление одной статья, в среднем каждая статья содержит ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен специалист по PrestaShop

    Есть купленный шаблон на темплейтмонстер с админкой PrestaShop. Сидеть и разбираться что к чему там времени нет, нужен человек, который в ней как рыба в воде, ввести нужные товары, создать категории товаров, объяснить что к ...

    PrestaShop
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта развлекательной тематики

    Ищем человека, который бы закрыл процесс по наполнению развлекательного сайта + постинг анонсов в соц сети.  Обязанности: - рерайтить контент с других развлекательных сайтов - публиковать и оформлять статьи на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание/редактирование карточек товаров

    Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...

    HTML
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сбор диет.

    Нужно для мобильного приложения собрать как можно больше диет для похудения. Ничего лишнего, никакой воды, просто сбор диет и основных принципов питания. Возьму в работу новичка, так как оплата невысокая. Чем ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение товарами интернет-магазина

    Есть магазин на опенкарте 1.5, нужно закинуть 300-600 товаров за месяц. Принцип такой, мы высылаем исполнителю фото товаров с описанием. По описаниям нужно сформировать таблицу и залить товары на сайт. Необходимо сформировать название товара, ...

    Opencart
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад