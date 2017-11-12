Задача Нужно заполнить контентом каталог сайта Карта товаров и услуг в городе Кременчуг, а в дальнейшем в Харькове, Киеве и др. 1. Самостоятельный поиск объектов и информации о ...
Обновление информации на сайте, рерайт.
Требуется
services/tv-pristavka.html - отформатировать текст, дополнить графикой и информацией
services/smsinformirovanie.html - отформатировать текст
services/serviceregular.html - отформатировать текст, дополнить графикой.
services/router-logros.html отформатировать текст, добавить графику убрать цены и сделать ссылку на страницу services/servisnueyslugy.html с ценами на рутеры.
services/priostanovit-yslyga.html - отформатировать текст. добавить графику
services/index.html - иконку рутера синюю возле каждого пункта заменить на более подходящий
services/podkluchenie.html - Добавить текст, дополнить графикой.
services/kredit-doverija.html - отформатировать текст, добавить графику
services/ipvideonabludenie.html - перенести инфу с донора.
изменить оформление графики.
index.html - главная страници, в тарифах сделать
Графика на всех страницах должна быть однотипная и в тон сайту.
Тексты если нужно или мало то додумать с похожих сайтов.
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