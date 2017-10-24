Добрый день. Интересуют наполнение сайта http://www.inroom.com.ru/ - качественным контентом. Мы даем прайс с ценами, а вы уже находите качественную картинку и текст по каждую коллекцию товара. Конечно же чтоб не было ошибок - окажем ...
Заполнение сайта Товары и услуги в городе Кременчуг
Задача
Нужно заполнить контентом каталог сайта Карта товаров и услуг в городе Кременчуг,
а в дальнейшем в Харькове, Киеве и др.
1. Самостоятельный поиск объектов и информации о нем из доступных источников: сайт объекта, карта Google Maps, Yandex карта, поисковики, существующие в интернете каталоги предприятий города и др. Объекты ищутся по определенной категории, которую я дам, например: Мебельные магазины или СТО и т.п.
2. Заполнение страницы на сайте для каждого объекта в категории, найденной информацией. Например: магазин мебели "Новосел", расположенный на ул. Строителей 5, - это отдельная страница на сайте.
Адрес сайта дам всем, кто заинтересуется проектом.
Что надо найти и заполнить:
-заголовок,
-краткое описание,
-полное описание объекта.
Описание можно скопировать готовое, но обязательно обработать ( мин. 70- 100 слов)
- Основное фото и несколько дополнительных.
- Адрес объекта
- Номера телефонов, ссылки на сайт объекта и e-mail - если есть.
- Часы работы по дням недели.
- Выбрать значки услуг и товаров из готового набора.
- И еще 2-3 простых поля.
Оплата сдельная, по количеству созданных объектов.
Например, если цена 17 центов за объект,
а вы заполнили 100 объектов на карте - оплачиваю 100 х 0.17 = 17 долларов (это 450 грн или 1000 руб.)
Оплата после проверки работы.
Сроки не важны - можно понемногу заполнять в течении длительного времени.
Работы очень много - так как таких объектов в Кременчуге, Киеве и других городах десятки тысяч.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно оформить 300 статей на информационном медицинском портале – картинки, видео, подзаголовки, списки и тп. Цена – 60 руб за оформление одной статья, в среднем каждая статья содержит ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть купленный шаблон на темплейтмонстер с админкой PrestaShop. Сидеть и разбираться что к чему там времени нет, нужен человек, который в ней как рыба в воде, ввести нужные товары, создать категории товаров, объяснить что к ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно найти в youtube и других видеохотингах видео с кошками и собаками, или только с кошками или только собаками, или с кошками и хозяевами. Разные вариации ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем человека, который бы закрыл процесс по наполнению развлекательного сайта + постинг анонсов в соц сети. Обязанности: - рерайтить контент с других развлекательных сайтов - публиковать и оформлять статьи на ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
добавить на сайт каталог товаров на сайт по теме Электрооборудование и автоматика примерно 2 тыс позицийНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно для мобильного приложения собрать как можно больше диет для похудения. Ничего лишнего, никакой воды, просто сбор диет и основных принципов питания. Возьму в работу новичка, так как оплата невысокая. Чем ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть магазин на опенкарте 1.5, нужно закинуть 300-600 товаров за месяц. Принцип такой, мы высылаем исполнителю фото товаров с описанием. По описаниям нужно сформировать таблицу и залить товары на сайт. Необходимо сформировать название товара, ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый день! Нужен человек со знанием HTML для заполнения блоков на лендинге. Суть в том что блоки под мобильные устройства и десктоп заполняются контекнтом., Блоки для десктопа все заполнены, нужно ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад