Заполнение сайта Товары и услуги в городе Кременчуг

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок227 просмотров

Задача

Нужно заполнить контентом каталог сайта Карта товаров и услуг в городе Кременчуг,

а в дальнейшем в Харькове, Киеве и др.

1. Самостоятельный поиск объектов и информации о нем из доступных источников: сайт объекта, карта Google Maps, Yandex карта, поисковики, существующие в интернете каталоги предприятий города и др. Объекты ищутся по определенной категории, которую я дам, например: Мебельные магазины или СТО и т.п.

2. Заполнение страницы на сайте для каждого объекта в категории, найденной информацией. Например: магазин мебели "Новосел", расположенный на ул. Строителей 5, - это отдельная страница на сайте.

Адрес сайта дам всем, кто заинтересуется проектом.

Что надо найти и заполнить:

-заголовок,

-краткое описание,

-полное описание объекта.

Описание можно скопировать готовое, но обязательно обработать ( мин. 70- 100 слов) 

- Основное фото и несколько дополнительных.

- Адрес объекта

- Номера телефонов, ссылки на сайт объекта и e-mail - если есть.

- Часы работы по дням недели.

- Выбрать значки услуг и товаров из готового набора.

- И еще 2-3 простых поля.

Оплата сдельная, по количеству созданных объектов.

Например, если цена 17 центов за объект, 

а вы заполнили 100 объектов на карте  - оплачиваю 100 х 0.17 = 17 долларов (это 450 грн или 1000 руб.)

Оплата после проверки работы.

Сроки не важны - можно понемногу заполнять в течении длительного времени.

Работы очень много - так как таких объектов в Кременчуге, Киеве и других городах десятки тысяч.

8 лет назад
SeaScape
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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