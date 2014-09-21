Очень приятно было работать! Все сделано и даже больше, были четко выполнены. Изначально показалось что я ошибся с выбором исполнителя )) Но при более детальной работе меня поразил уровень профессионализма. Приятно, когда исполнитель четко понимает чего ты хочешь, и тот же час дает ответ почему, и как это лучше сделать, это значительно экономит время. Если нужен решение проблем, а не ради галочки то выбирайте Игоря. Пожелание от души спасибо, хотелось еще работать