Игорь Ворожко SeaScapeSeaScape
45 летУкраина/Кременчуг
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Квалифицированный программист.
Квалифицированный программист.
Более 20 лет работы с интернет технологиями.
Более 140 реализованных проектов.
Разработка любых сайтов: от простых визиток до бизнес-сайтов.
Программирование и настройка CSM: специализируюсь на CMS WordPress,
но также хорошо знаю PHP, MySQL, HTML(DHTML), CSS , Joomla, XOOPS и др.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Прекрасный исполнитель, всегда был на связи, сделал работу очень быстро, работал без пердоплаты. Всем рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, легко и приятно было работать с ним, оплата в срок.
$30
10 баллов
6 лет назад
Очень приятно было работать! Все сделано и даже больше, были четко выполнены. Изначально показалось что я ошибся с выбором исполнителя )) Но при более детальной работе меня поразил уровень профессионализма. Приятно, когда исполнитель четко понимает чего ты хочешь, и тот же час дает ответ почему, и как это лучше сделать, это значительно экономит время. Если нужен решение проблем, а не ради галочки то выбирайте Игоря. Пожелание от души спасибо, хотелось еще работать
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Спокойная и благожелательная атмосфера работы. Хорошая и четкая постановка задачи. Всегда было понятно, что хочет заказчик и что надо сделать. Всегда на связи. Никаких проблем с оплатой за работу. Хороший заказчик, всем советую работать с ним!
$60
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую, как профессионала своего дела. Все доработки выполнены качественно и в срок.
Ответный отзыв
Все было отлично: четкая постановка задачи, приятное общение, сразу все было оплачено. Рекомендую.
$72
10 баллов
9 лет назад
Второй раз работал с Игорем. И конечно он оправдал все ожидания. Специалист высокого уровня. Игорь огромное спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка, отличная коммуникация, оплата без проблем и в срок. Рекомендую.
$150
10 баллов
10 лет назад
Приятно было сотрудничать с Игорем. Квалифицированный специалист, всегда в онлайне, всегда готов подсказать более удачный вариант и сразу реализовать его. Очень комфортное, терпеливое общение с заказчиком, который не всегда знает точно, что хочет. В результате - отлично и в срок реализованный проект. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Всем рекомендую. Все задания очень четкие, компетентные. Оперативно решаются все возникшие в ходе работы, вопросы. Очень приятен в общении, понимает все проблемы и сложности разработки. Оплата всегда в срок, без проблем.
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
#244
Интернет-магазины
1 отзыв
от $150
от 10 дней
#232