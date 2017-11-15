chistyakoveo

Евгений chistyakoveo

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Графику для прайс листа
Интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству!
все отлично
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
7 баллов
7 лет назад
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Все ок
все хорошо
Ответный отзыв
uiuxm
Олег 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Создать продающий лендинг
Отличный заказчик! Несмотря на то, что изначальное задание в заказе звучало довольно расплывчато, в личной беседе раскрыл все карты и поставил задачу максимально точно. Только положительные впечатления от работы, надеюсь и на дальнейшее сотрудничество :)
Олег — ответственный исполнитель. Понял задачу с полуслова, накидывал интересные идеи. По срокам ужались, как смогли, но результат работы превзошел все ожидания. Спасибо, однозначно будем работать еще!
Ответный отзыв
SeaScape
46 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Необходимо правильно установить шаблон WP
WordPress
Хороший заказчик, легко и приятно было работать с ним, оплата в срок.
Прекрасный исполнитель, всегда был на связи, сделал работу очень быстро, работал без пердоплаты. Всем рекомендую к работе.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется системный администратор
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рад поработать еще!
Работа была выполнена очень быстро и качественно, работал без предоплаты. Доверять можно.
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