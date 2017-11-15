chistyakoveo

Сайт на самописной CMS по всей видимости (не уверен) - нужно сделать полную копию (включая админку)
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист, который создаст копию одного сайта (лендинг) + добавит админку для пользователей и модуль оплаты в криптовалюте. Движок желательно WP, но можно и любой другой. также должен быть переключатель языков на сайтеСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу программиста, который сможет создать программу для windows или для web (тут без разницы) Основная часть работы предстоит с API сервиса bitmex (документация есть на рус/англ в открытом доступе) Программа должна ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер для создания прайс листа форматом A4. Даю текст и надо его красиво разместить на странице Сразу показывайте ваше портфолиоВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
требуется накрутка Alexa rank и/или Similarweb для нулевого сайта, пишите ваши предложенияПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
требуется сделать дизайн продающего лендинга для магазина косметикиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен профессионал, который сможет продвинуть салон красоты (в москве) в социальных сетях, через промо-посты или выбрать паблики, где лучше прорекламироваться, помочь с проведением розыгрыша или конкурсаСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требуется человек с доступом к сервису tz.binet.pro для ТЗ статей и проверки. Пишите цену за 1 задание + проверка.Закрыт7 лет назад
требуется решить вопрос огромной нагрузки на базу данных DLE, постоянно жрут нагрузку один запрос "SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, CHAR_LENGTH(p.full_story) as full_story, p.xfields".Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
требуются лиды (звонки/заявки на сайте) в косметологическую клинику в Москве. Можно использовать любые каналы рекламы, кроме контекста и seo. Пишите ваши предложения, не забывайте указывать желаемую цену за лид и портфолиоЗакрыт7 лет назад
Имеется новостной сайт на DLE. Идет автопубликация новостей (4 новости в минуту). При публикации резко возрастает нагрузка на сервер. Создается большое количество запросов в виде: "SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, CHAR_LENGTH(p.full_story) as full_story, ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 3 сайта - все на DLE, на каждом 80-130к статей, надо все перенести на Wordpress, с сохранением url'ов всех статей предлагайте свои вариантыСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
итак, есть шаблон, купленный на themeforest, необходимо установить его и привести его к тому виду, что есть на симфоресте, кнопка восстановки демонстрационной версии - есть, но встается очень криво. Сразу говорю, надо будет руками все ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
есть 10-30 сайтов, надо загнать на них быстро-робота Яндекса предлагайте свои варианты, пишите срокиПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
проблема такая: нет файла по этому урлу http://сайт_на_дле.ru/rss.xml в админке все включено.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
требуется сисадмин на 4 сервера, решить проблемы с постоянным "падением" сайтов сейчас там находится 50 сайтов и они раз в день просто отрубаются, надо оптимизировать работу серверовСистемное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проблема такая: купил тему на themeforest. Восстановил все данные с демки темы, но часть блоков сьехало в разные стороны, обещали премиум на VC, но не смогу сам активировать. Задача: вернуть все блоки на свои места, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Суть такая: есть сайт новостной тематики, нужно, чтобы он получил максимум кликов по минимальной цене, по нескольким запросам (не сильно конкурентные) главное, чтобы было максимум кликов в сутки выслушаю все предложения компания ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется человек, который сможет разобраться с огромной нагрузкой БД хостинг не выдерживает и надо что-то сделать, чтобы проблема ушла вот кусок из логов # Rank Query ID ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сеть новостных сайтов с трафиком 100-170к человек в день, нужен профи, который сможет поднять доход с сайтов сразу пишите 1)какой доход должен быть с такого кол-во трафика в сутки 2)какие-то доказательства ...Закрыт8 лет назад