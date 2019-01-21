Профессиональная работа с PHP-фреймворками Yii2 и Laravel, а также системное администрирование!
Я веб-программист с 2-х летним опытом разработки веб-приложений.
Являюсь студентом бакалавриата информационных систем.
BackendРазрабатываю любой сложности бэкэнд-приложения на Symfony, Yii 2 и Laravel.
Работаю с большим количеством данных, продумываю архитектуру приложения.
FrontedВладею базой HTML/CSS, JS. Использую ReactJS.
Нужно больше? И на это у меня тоже есть ответ - есть напарник!
Поэтому Ваш проект ни за что не останется в беде.
DevOpsТакже я занимаюсь установкой/настройкой программного обеспечения и обслуживанием VPS/выделенных серверов.
Заинтересован областью DevOps, и развиваюсь в этой сфере. А именно: организовываю работу балансировщиков, отказоустойчивых систем, CI/CD и прочие полезные инструменты для бизнеса и крупных проектов.
Мои навыкиИмею опыт работы с такими продуктами, как: фреймворки Laravel, Yii 2 и Symfony, продукты компании "ISPsystem", веб-серверы NGINX и Apache, база данных MySQL, Redis, BitBucket, GitHub, Ractive, ReactJS.
Также вы можете найти меня на Upwork.
Вкладываю в проекты все самое хорошее, ведь Ваш успех - залог моего успеха и гарантия профессионализма!
Давайте становится лучше вместе! :)
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Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
6 лет назад
WooCommerceWordPress
Алексей хороший исполнитель, который выполнил заказ. Рекомендую как компетентного специалиста.
Ответный отзыв
Сотрудничать было приятно, советую данного заказчика. Своевременная оплата.
$22
10 баллов
6 лет назад
Всё хорошо, спасибо за работу. Исполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничать с Полиной приятно, буду и дальше сотрудничать. Рекомендую данного заказчика :)
$30
10 баллов
6 лет назад
LaravelSQLUbuntu
Была задача настроить сервер Ubuntu под размещение проекта на laravel. Всё отлично и профессионально. По ходу дела возникло несколько технических вопросов с моей стороны, формально не входящих в тех. задание, которые были успешно разрешены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать. Все было отлично. Рекомендую Юрия к сотрудничеству. С оплатой вопросов не было. Был на связи.
$3
10 баллов
6 лет назад
Быстро. Чётко. Оперативно. Очень довольна! Буду сотрудничать!
Ответный отзыв
Все хорошо. Заказчик оплатил сразу же по завершению работ. Будем сотрудничать и дальше.
$15
10 баллов
6 лет назад
Оказал услугу, доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Готов сотрудничать дальше :)
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$10/час
от 1 часа
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