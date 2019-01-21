Профессиональная работа с PHP-фреймворками Yii2 и Laravel, а также системное администрирование!

Я веб-программист с 2-х летним опытом разработки веб-приложений.

Являюсь студентом бакалавриата информационных систем.

Backend

Разрабатываю любой сложности бэкэнд-приложения на Symfony, Yii 2 и Laravel.

Работаю с большим количеством данных, продумываю архитектуру приложения.

Fronted

Владею базой HTML/CSS, JS. Использую ReactJS.

Нужно больше? И на это у меня тоже есть ответ - есть напарник!

Поэтому Ваш проект ни за что не останется в беде.

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DevOps

Также я занимаюсь установкой/настройкой программного обеспечения и обслуживанием VPS/выделенных серверов.

Заинтересован областью DevOps, и развиваюсь в этой сфере. А именно: организовываю работу балансировщиков, отказоустойчивых систем, CI/CD и прочие полезные инструменты для бизнеса и крупных проектов.

Мои навыки

Имею опыт работы с такими продуктами, как: фреймворки Laravel, Yii 2 и Symfony, продукты компании "ISPsystem", веб-серверы NGINX и Apache, база данных MySQL, Redis, BitBucket, GitHub, Ractive, ReactJS.

Также вы можете найти меня на Upwork.

Вкладываю в проекты все самое хорошее, ведь Ваш успех - залог моего успеха и гарантия профессионализма!

Давайте становится лучше вместе! :)