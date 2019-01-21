DjPlus

Алексей DjPlus

 
24 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная работа с PHP-фреймворками Yii2 и Laravel, а также системное администрирование!

Я веб-программист с 2-х летним опытом разработки веб-приложений.

Являюсь студентом бакалавриата информационных систем.

Backend

Разрабатываю любой сложности бэкэнд-приложения на Symfony, Yii 2 и Laravel.

Работаю с большим количеством данных, продумываю архитектуру приложения.

Fronted

Владею базой HTML/CSS, JS. Использую ReactJS.

Нужно больше? И на это у меня тоже есть ответ - есть напарник!

Поэтому Ваш проект ни за что не останется в беде.

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DevOps

Также я занимаюсь установкой/настройкой программного обеспечения и обслуживанием VPS/выделенных серверов.

Заинтересован областью DevOps, и развиваюсь в этой сфере. А именно: организовываю работу балансировщиков, отказоустойчивых систем, CI/CD и прочие полезные инструменты для бизнеса и крупных проектов.

Мои навыки

Имею опыт работы с такими продуктами, как: фреймворки Laravel, Yii 2 и Symfony, продукты компании "ISPsystem", веб-серверы NGINX и Apache, база данных MySQL, Redis, BitBucket, GitHub, Ractive, ReactJS.

Также вы можете найти меня на Upwork.

Вкладываю в проекты все самое хорошее, ведь Ваш успех - залог моего успеха и гарантия профессионализма!

Давайте становится лучше вместе! :)

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Отзывы заказчиков

mark-klimov
Марк 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
6 лет назад
В сайт на Wordpress и Woocommerce добавить небольшие правки
WooCommerceWordPress
Алексей хороший исполнитель, который выполнил заказ. Рекомендую как компетентного специалиста.
Сотрудничать было приятно, советую данного заказчика. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$22
10 баллов
6 лет назад
Адаптировать сайт и настроить выплаты реферальной системы
Всё хорошо, спасибо за работу. Исполнителя рекомендую!
Сотрудничать с Полиной приятно, буду и дальше сотрудничать. Рекомендую данного заказчика :)
Ответный отзыв
ay232
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Настройка web-сервера под Ubuntu 16.4 и установка Laravel на ней
LaravelSQLUbuntu
Была задача настроить сервер Ubuntu под размещение проекта на laravel. Всё отлично и профессионально. По ходу дела возникло несколько технических вопросов с моей стороны, формально не входящих в тех. задание, которые были успешно разрешены. Рекомендую.
Был рад сотрудничать. Все было отлично. Рекомендую Юрия к сотрудничеству. С оплатой вопросов не было. Был на связи.
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Восстановить работу сайта
Быстро. Чётко. Оперативно. Очень довольна! Буду сотрудничать!
Все хорошо. Заказчик оплатил сразу же по завершению работ. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Ollz
30 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Доработка частиц сайта
Оказал услугу, доволен, рекомендую!
Хороший заказчик. Готов сотрудничать дальше :)
Ответный отзыв
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