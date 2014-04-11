Lastmen

Дмитрий Lastmen

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Скайп satarovd

Отзывы фрилансеров

DjPlus
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$165
6 баллов
8 лет назад
Необходимо разработать сайт (дизайн есть в псд)
WordPress
Заказчик хороший, достаточно коммуникативный и вроде как, понимающий. Не смог проделать работу, т.к. зря положился на третье лицо. Получил хороший опыт: никому доверять нельзя. Как уже писал ранее заказчику: готов бесплатно осуществить какую-либо работу в разумных пределах.
Взялся за проект и через пару дней сообщил, что сделать не может так как подвело третье лицо (верстальщик). Возможно это как то связано с первым сентября, не знаю..
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