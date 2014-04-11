Сделать аналог сайта на opencart trendyopt. ru – на шаблоне дизайна: opencartforum.com/files/f... Перенос товаров не требуется, важно сделать аналог по функционалу админки. Предположительно дописанный функционал в админке: - Раздел закупка - Раздел курьер ...
- Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Перенести сайта с wix на wordpress. Доступы от сайта на wix имеются. Адрес сайта: hive. kz В отклике сразу указывайте стоимость и сроки или пишите в скайп (указан в профиле) Оплата 3000 рублей.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Нужно сверстать дизайн (будет предоставлен в виде псд) и сделать интернет магазин. Желательно на cms вордпрес Рассмотрю так же любые другие варианты. Сам дизайн: вышлю по запросу в ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать магазин типа такого: http://www.parquet-hall.ru/floorboards/ ТЗ в прикрепленных файлах. Прошу обратить внимание, что ищется человек который будет далее работать в нашей студии, прошу откликаться именно тех людей которым интересны постоянные заказы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требования: Знание как минимум 3х цмс из перечисленных: CMS; Joomla, Dle,Simpla,WordPress, Opencart Наличие в портфолио как минимум 3х примеров интернет-магазинов Онлайн в скайпе от 4х часов вдень ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад