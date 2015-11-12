Требуется создать интернет-магазин + дальнейши заказы сайтов

Доброго времени суток!

Необходимо разработать магазин типа такого: http://www.parquet-hall.ru/floorboards/ ТЗ в прикрепленных файлах.

Прошу обратить внимание, что ищется человек который будет далее работать в нашей студии, прошу откликаться именно тех людей которым интересны постоянные заказы на сайты, в основном магазины.

Если Вас заинтересовал проект то прошу отставить отклик тут а так же отписать в скайп следующую инфу:

1) Номер проекта, это пороет за номером 1

2) Напишите стоимость за которую готовы сделать данный проект (с учетом что дизайн готов и его нужно сверстать из псд макета) и сроки.

3) ссылку на ваш профиль на фрилансе или на толстый профиль на форуме (если есть)

4) укажите город в котором находитесь

5) укажите желаемый способ оплаты

6) Напишите готовы ли Вы работать без предоплаты на первом заказе

Требования:

Знание как минимум 1 цмс из перечисленных: CMS; Joomla, Dle,Simpla,WordPress, Opencart, любые другие

Наличие в портфолио как минимум 3х примеров интернет-магазинов

Онлайн в скайпе от 4х часов вдень

Вы работаете один у вас нет своей команды

Оплата:

Оплата по проектная, желательно по пост оплате, но возможны варианты.

Плюшки:

Работа удаленно

Работа в команде где всегда смогут помочь или подсказать

Постоянные заказы (доделал сайт получил следующий)

Не нужно напрямую общаться с заказчиком

Адаптированное ТЗ

Псд макеты дизайна

Оплата на карту банка или на ЯД, при крайней нужде на ВМ

Отдам предпочтение низкой цене и качеству

Если вы дочитали до конца, то напишите в скайп так же: я точно справлюсь