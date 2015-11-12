Требуется создать интернет-магазин + дальнейши заказы сайтов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Доброго времени суток!  

Необходимо разработать магазин типа такого: http://www.parquet-hall.ru/floorboards/ ТЗ в прикрепленных файлах. 

Прошу обратить внимание, что ищется человек который будет далее работать в нашей студии, прошу откликаться именно тех людей которым интересны постоянные заказы на сайты, в основном магазины. 

Если Вас заинтересовал проект то прошу отставить отклик тут а так же отписать в скайп  следующую инфу:  

1) Номер проекта, это пороет за номером 1 

2) Напишите стоимость за которую готовы сделать данный проект (с учетом что дизайн готов и его нужно сверстать из псд макета) и сроки. 

3) ссылку на ваш профиль на фрилансе или на толстый профиль на форуме (если есть)  

4) укажите город в котором находитесь  

5) укажите желаемый способ оплаты  

6) Напишите готовы ли Вы работать без предоплаты на первом заказе 

Требования:  

Знание как минимум 1 цмс из перечисленных: CMS; Joomla, Dle,Simpla,WordPress, Opencart, любые другие 

Наличие в портфолио как минимум 3х примеров интернет-магазинов  

Онлайн в скайпе от 4х часов вдень  

Вы работаете один у вас нет своей команды  

Оплата:  

Оплата по проектная, желательно по пост оплате, но возможны варианты.  

Плюшки:  

Работа удаленно  

Работа в команде где всегда смогут помочь или подсказать  

Постоянные заказы (доделал сайт получил следующий)  

Не нужно напрямую общаться с заказчиком  

Адаптированное ТЗ  

Псд макеты дизайна  

Оплата на карту банка или на ЯД, при крайней нужде на ВМ  

Отдам предпочтение низкой цене и качеству  

Если вы дочитали до конца, то напишите в скайп так же: я точно справлюсь

8 лет назад
Lastmen
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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