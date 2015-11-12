Нужен программист для обновления движка интернет магазина( движок PHP Yii). Магазин работает с 2010 года, и понравится всем, кто хоть немного интересуется компьютерными играми. Движок digiseller + Yii. Нужны будут знания mysql, PHP, Yii 1.0, GIT. Хочется найти ...
Требуется создать интернет-магазин + дальнейши заказы сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо разработать магазин типа такого: http://www.parquet-hall.ru/floorboards/ ТЗ в прикрепленных файлах.
Прошу обратить внимание, что ищется человек который будет далее работать в нашей студии, прошу откликаться именно тех людей которым интересны постоянные заказы на сайты, в основном магазины.
Если Вас заинтересовал проект то прошу отставить отклик тут а так же отписать в скайп следующую инфу:
1) Номер проекта, это пороет за номером 1
2) Напишите стоимость за которую готовы сделать данный проект (с учетом что дизайн готов и его нужно сверстать из псд макета) и сроки.
3) ссылку на ваш профиль на фрилансе или на толстый профиль на форуме (если есть)
4) укажите город в котором находитесь
5) укажите желаемый способ оплаты
6) Напишите готовы ли Вы работать без предоплаты на первом заказе
Требования:
Знание как минимум 1 цмс из перечисленных: CMS; Joomla, Dle,Simpla,WordPress, Opencart, любые другие
Наличие в портфолио как минимум 3х примеров интернет-магазинов
Онлайн в скайпе от 4х часов вдень
Вы работаете один у вас нет своей команды
Оплата:
Оплата по проектная, желательно по пост оплате, но возможны варианты.
Плюшки:
Работа удаленно
Работа в команде где всегда смогут помочь или подсказать
Постоянные заказы (доделал сайт получил следующий)
Не нужно напрямую общаться с заказчиком
Адаптированное ТЗ
Псд макеты дизайна
Оплата на карту банка или на ЯД, при крайней нужде на ВМ
Отдам предпочтение низкой цене и качеству
Если вы дочитали до конца, то напишите в скайп так же: я точно справлюсь
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