Адаптивная вёрстка + программная часть для одностраничника

Ребята молодцы. Всегда на связи, четко справились с задачей, быстро вносили правки. Свое дело знают. По правде, сперва немного недоверчиво отнёсся к их совсем еще "свежему" аккаунту, но в итоге очень даже продуктивно поработали через БС. Одним словом - рекомендую.