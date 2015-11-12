Поправить url custom post type

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Очень срочно Wordpress 

При помощи плагина Types создали каталог (product/%category%/%postname%/) 

После чего product теперь оказался не нужным и product выпилили, " обычным" способом 

кто нашел дубл, это мой аккаунт https://freelance.ru/projects/wordpress-popravit-url-custom-post-type-589120.html#message7016628

можите писать туда

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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