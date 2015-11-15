Парсер страниц на Youtube

нужно сделать так чтобы при заходе на сайт автоматически в новой вкладке открывалась реклама google adsense
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать класс парсера на php.
Парсим страницу на youtube помощью API https://developers.google.com/youtube/v3/docs
На входе имеем ссылку на страницу на выходе методы для:
- получения количества подписчиков
- получения списка всех видео на странице, с количественными метриками для видео (+/-, количество просмотров, дата загрузки, описание и т.п.)
- для указанного видео:
- все комментарии и количественные метрики комментарий (+/-, дата комментария, текст комментария и т.п.)
Оплата по факту, WMR или Яндекс.Деньги
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