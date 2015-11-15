Парсер страниц на Youtube

Веб-программированиеЗавершен3 заявки307 просмотров
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Требуется создать класс парсера на php.

Парсим страницу на youtube помощью API https://developers.google.com/youtube/v3/docs

На входе имеем ссылку на страницу на выходе методы для:

  • получения количества подписчиков
  • получения списка всех видео на странице, с количественными метриками для видео (+/-, количество просмотров, дата загрузки, описание и т.п.)
  • для указанного видео:
  • все комментарии и количественные метрики комментарий (+/-, дата комментария, текст комментария и т.п.)
Все методы возвращают результат в виде ассоциативного массива.

Оплата по факту, WMR или Яндекс.Деньги

8 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kalashnikov_ka
Константин 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена на хорошем уровне. Вопросов с коммуникацией не возникало. Я остался доволен сотрудничеством.
Сотрудничеством доволен. Оплата во время. Адекватный в общении человек. Рекомендую