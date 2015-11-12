Доработать функциона сайта на 1С битрикс в решении для ЖКХ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Необходимо при вводе показаний счетчиков чтобы справа была колонка, в которой отображалась разница между текущими и предыдущими показаниями счетчика.  Предоставляется демо площадка для ознакомления задачи.

Сайт vdgb-68601.demo-jkh.ru

Логин для пользователя demo

Пароль fW4D1r1Jki

8 лет назад
dviktora
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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