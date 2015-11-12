Доработать функциона сайта на 1С битрикс в решении для ЖКХ

Нужно в готовый php скрипт (парсер) внести изменения. Нужно добавить алгоритм разгадывании рекапчи google "типу я не робот". ситуация такая: есть написан скрипт на php который парсит наличие свободных дат у посольстве. с понедельника на сайт из которого ...