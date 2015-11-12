Написать шаблон Zennoposter

Приветствую! Требуется разработка сервиса сравнения автомобилей на основании уже сделанного дизайна – [b]Верстка + Программинг[/b]. Сайт должен быть адаптивным, полностью совместим с последней русифицированной версией движка, [b]движок кстати тоже нужно подобрать[/b] (PSD-макеты мобильных версий в наличии). [b]Суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Нужно написать шаблон по ТЗ ничего сложного нет, но нужен опытный исполнитель.
ТЗ отправлю выбранному исполнителю. В заявке указывайте пожалуйста скайп для связи.
С уважением Дмитрий.
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