Регистрационный мудуль для форума IPB

Необходим "хук" для форума IPB 3.4.х

Его основная задача - это заменить строку подтверждения/восстановления по Email-у на подтверждение/восстановление по СМС.

1 ) При регистрации пользователя на форуме пользователь должен указывать свой номер телефона, а не Email. При этом он может вписать номера 8-9135005001 или +7-9135005001, или мог просто написать 9135005001, в любом формате. Т.е. чтобы не было никаких сложных для людей правил, хук сам должен выяснять номер по regex правилах, но в примечаниях к полю ввода номера лучше вывести подсказку с желательным форматом вводимого номера. После регистрации активацию аккаунта пользователь должен произвести введя код, отправленный ему на номер телефона. Процедура активации должна происходить сразу же после регистрации, т.е. пользователя не должно пускать на форум, должно показываться окно с просьбой ввести код из СМС и кнопка "повторная отправка кода".

2) При восстановлении пароля появлялось окно, куда пользователь должен ввести код, который был ему отправлен СМСкой на номер телефона, указанный при регистрации, а также кнопка для повторной отправки кода.

Примечание: для (старых) пользователей, которые не указывали свой номер телефона при регистрации, должна показываться настраиваемая администрацией информация по восстановлению пароля (любой текст с хтмл-тэгами)

3) Также, в профиле у пользователя должна быть возможность сменить номер телефона.

2 варианта:

1 - есть старый номер, окно с двумя полями - в первое поле вводим код из СМС, посланной на старый номер, во второе - вписываем новый номер, в третье вписываем код из СМС, посланной уже на второй номер. Также должны быть кнопки для повторных отправок СМС с кодами, что на старый номер, что на новый;

2 - нет старого номера, выводится инструкция для связи пользователя с администрацией (инструкцию необходимо будет настраивать самой администрацией - любой текст с хтмл-тэгами)

Примечание: отправка СМС происходит через таблицу в БД (формат наподобие - инкрементальный ИД, ИД_пользователя, номер телефона, отправленный код, статус отправки(для стороннего скрипта) ), сторонний скрипт сам будет брать данные из этой таблицы и отправлять СМС.

4)Так же должна быть возможно ограничивать/банить по маски номера

В виду всех переписок итог ТЗ выглядит примерно так:

1. Сменить поле емайла на телефон

2. Сделать капчу для форума

3. Сделать форму восстановление пароля по смс

4. Сделать форму привязки номера для старых пользователей

5. Внести корректировки в профиль пользователя и изменить поля

6.Так же должна быть возможно ограничивать/банить по маски номера

Уважаемые фрелансеры, любые махинации по предоплате только через безопасную сделку!