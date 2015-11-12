Разработка и внедрение форума и электронного журнала для сайта школы

Разработать систему которая позволит клиентам встраивать серию видеороликов к себе на сайты за ежемесячную плату. Система должна быть автоматизирована. Видеотрансляции должны иметь программно установленный логотип над видео для каждого клиента индивидуально. Всего 15 – 25 ...