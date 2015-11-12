Разработка и внедрение форума и электронного журнала для сайта школы

$175
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок117 просмотров
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Требуется разработать и внедрить форум, а также электронный журнал для сайта школы. ТЗ прилагается.

8 лет назад
DmitrySU
Сурьев 
44 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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