Требуется сделать рерайт текста по тематике Натяжные потолки. Объем текста - 3000 знаков.
Рерайтинг1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Требуется сделать рерайт текста по тематике Натяжные потолки. Объем текста - 3000 знаков.
Требуется сделать рерайт текста по тематике: видеонаблюдение. Объем 6500-7000 знаков. Текст прилагается во вложении.
Требуется отрисовать клипарт. Концепция на фото прилагается. Формат cdr либо ai
Требуется разработать и внедрить форум, а также электронный журнал для сайта школы. ТЗ прилагается.
Требуется разработать приложение "Доставка Еды" на Android и iOS. Меню с возможностью заказа. Наверняка у кого - то есть подобные наработки. Поэтому приветствуются предложения на основе типового проекта, чтобы уложиться в бюджет. ...