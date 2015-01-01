Отрисовать клипарт

Добрый день! Я инди разработчик. В игре уже практически все готово, осталось сделать персонажей. про игру можно почитать здесь: http://timeofsilencegame.blogspot.com.by/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=27 и здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457197 Собственно нужна помощь в создании персонажа для игры. Желательно нужна моделька в лоу поли, но и ...