Цветной и черно-белый рисунок в редакторе

Приветствую коллеги. Файл для просмотра прикрепил во вложении. Делал сам, времени как всегда мало, сам не успеваю, поэтому ищу помощника. Требуется отрисовать иллюстрации в векторе (пример стиля выполнения во вложении). То есть форма-блики-тени. Цвета мультяшные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо отрисовать в редакторе 12 героев (первый заказ) в двух вариациях в цвете и черно-белые.
Макет представлен во вложение.
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