Цветной и черно-белый рисунок в редакторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок349 просмотров
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Добрый день! Необходимо отрисовать в редакторе 12 героев (первый заказ) в двух вариациях в цвете и черно-белые. 

Макет представлен во вложение. 

8 лет назад
spa1
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FlareSunshine
Юрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$1
3 дня
Юрий сделал все супер! Выполнил все требования и даже больше чем было оговорено. Качественно, старательно! Спасибо.
Работа оплачена вовремя. Задачи ставились конкретно и ясно. Было приятно работать с вами =)