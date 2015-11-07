Внести текстовые изменения в макет (PSD)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок202 просмотра
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Есть макет  настольной игры в формате PSD. Там кружочки с цифрами и текстами.

Необходимо изменить некоторые тексты.

К сожалению, сам не могу сделать из-за слабого компьютера (файл весит около 750 мб).

Работы буквально на 10 минут.

8 лет назад
Courage777
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад