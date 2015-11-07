Внести текстовые изменения в макет (PSD)

Нужен рисунок в стиле похожем на графику ВК или в вашем стиле. Тема рисунка: иллюстрация к слогану "Твой карманный гид по развлечениям города". Это реклама мобильного приложения. Например это может быть веселый смартфон, торчащий из кармана ...