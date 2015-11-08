Разработка векторных изображений.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день!

Кто нам нужен:

Нам нужен дизайнер для разработки векторных рисунков для производства. У кандидата должен быть самостоятельный творческий подход и идеи реализации.

Ждем Ваших предложений :)

8 лет назад
oxibook
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад