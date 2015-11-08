Растровое изображение перевести в вектор

Одноцветное растровое изображение нужно перевести в вектор. В итоге должен быть векторный файл в .eps или .ai формате, похожий на apple-black.jpg (большее изображение original-apple.jpg). Оплатить смогу сегодня поздно ночью или завтра. Предпочтение исполнителем с коротким термином исполнения и небольшой ценой.

П.С. Изображение в векторе должно быть сплошным черным, без всяких артефактов или белых пятен как видно в оригинале.