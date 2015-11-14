Отрисовать пластиковую карточку

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен21 заявка292 просмотра
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Нужно  отрисовать пластиковую карточку с названием компании.

Пример исполнения  в прикрепленном файле, только карта золотистая и без капелек.

8 лет назад
mzz
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 часов назад
8 лет назад
$10
2 дня
Милена, профессионал своего дела. Сделала все качественно и быстро. Рекомендую
Выполнен интересный проект. С заказчиком приятно сотрудничать. Рекомендую!