Здравствуйте! Необходимо найти и отредактировать 500 картинок определенной тематики (электрика). Подробности лично. Изначально предоставление 50 картинок и оплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать пластиковую карточку с названием компании.
Пример исполнения в прикрепленном файле, только карта золотистая и без капелек.
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