Отрисовать анимированный Gif

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки180 просмотров
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В приложенном файле анимированный Gif

Необходимо сменить текст на другой, все остальное оставить в таком же виде(цвет, анимация, шрифт)

8 лет назад
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zelenyuk_A
Александр 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно, все пожелания были учтены.
Четкая постановка задачи, понятные условия, своевременная оплата. Илья всегда на связи и оперативно отвечает. Спасибо за сотрудничество!