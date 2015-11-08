Создать превью для видео на YT

Нужно: Нарисовать идущего вперед тигра, вид именно с морды, на полу-боковой. Для чего: Для тату, которая будет размещена на предплечье (между кистью и локтем). Пример того что нужно могу скинуть исполнителю. ВАЖНО: распространять данную работу в интернете НЕЛЬЗЯ. Если исполнитель где-то ...