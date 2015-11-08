Создать превью для видео на YT

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок391 просмотр
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Создать превью для данного видео :

https://www.youtube.com/watch?v=xPuYS6DKhJM&feature=youtu.be

8 лет назад
xtrodynary
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад