Отрисовка упаковки по фото.

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок278 просмотров
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Всем привет!

Нужен исполнитель для отрисовки упаковки по фото.

8 лет назад
fedorivanov1000
Федор Иванов 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА ПРЕВОСХОДНО!!! БЫСТРО, ЧёТКО... БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЕЩЁ!
Отличный заказчик. Работать было приятно. Рекомендую.