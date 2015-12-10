Простые векторные иллюстрации

Приветствую коллеги. Файл для просмотра прикрепил во вложении. Делал сам, времени как всегда мало, сам не успеваю, поэтому ищу помощника. Требуется отрисовать иллюстрации в векторе (пример стиля выполнения во вложении). То есть форма-блики-тени. Цвета мультяшные - форма близка к реальной. Ориентировочно 20 иллюстраций разных животных мифических и не мифических (тигры, единороги, слоны и так далее). Выполнение в профиль ( плюс-минус) и в анфас (плюс-минус).

Сколько по времени займет одна иллюстрация и сколько будет стоить?

P.S.: Осталось сделать всего 3 штуки. Саблезубый тигр , кракен и йети . Готовый вариант изображений https://www.weblancer.net/users/axelkrass/portfolio/2004934.html