Создание персонажа для мобильной игры жанра Survival Horror

Добрый день! Я инди разработчик. В игре уже практически все готово, осталось сделать персонажей. про игру можно почитать здесь:

http://timeofsilencegame.blogspot.com.by/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=27

и здесь:

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457197

Собственно нужна помощь в создании персонажа для игры. Желательно нужна моделька в лоу поли, но и хай поли можно т.к. я после сам смогу сделать ретопологию. могу оплатить работу по факту, но не дорого (к сожалению на все денег не хватает, точнее деньги есть только на рекламу и то не большие, а все остальное я делал сам или кто то помогал бесплатно) либо после релиза игры.