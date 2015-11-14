Отредактировать картинку

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Иллюстрации и РисункиЗавершен21 заявка315 просмотров
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Добрый день, дорогие фрилансеры! Есть картинка, на ней нужно вместо купюры 5000 руб  прилепить купюру 1000 руб. И все!

Пишите сроки, сумму и способ оплаты.

8 лет назад
Lubimskaya89
Ольга 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все сделано быстро и качественно! Коммуникация также на высоте. Рекомендую!
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