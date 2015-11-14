Overlay для стрима. (CS GO)

Потрясающая работа, которая полностью оправдывает свою стоимость. Все было выполнено крайне качественно, быстро и приятно. Принимая во внимание, что данный тип работ был в новинку для исполнителя и все было выполнено отлично, можно смело сказать что в следующий раз я обращусь именно к нему.