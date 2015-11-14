Overlay для стрима. (CS GO)

$8
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка1145 просмотров
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Добрый день, мне потребовался качественно выполненное оформление стрим канала. Работа, для умеющего человека, крайне простая. Ознакомиться с примерами можно вбив в гугле "stream overlay csgo".

Основные параметры для работы - логотип и цветовая гамма 4chan (http://vk.com/4ch_csgo). 

Более подробно расскажу - если согласитесь сотрудничать.

8 лет назад
ShaZooooooo
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Потрясающая работа, которая полностью оправдывает свою стоимость. Все было выполнено крайне качественно, быстро и приятно. Принимая во внимание, что данный тип работ был в новинку для исполнителя и все было выполнено отлично, можно смело сказать что в следующий раз я обращусь именно к нему.
Все прошло отлично. Ответственный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата, положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую =)