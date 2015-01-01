Создание электронных открыток

Приветствую коллеги. Файл для просмотра прикрепил во вложении. Делал сам, времени как всегда мало, сам не успеваю, поэтому ищу помощника. Требуется отрисовать иллюстрации в векторе (пример стиля выполнения во вложении). То есть форма-блики-тени. Цвета мультяшные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера для создания электронных открыток. Примеры открыток:https://www.paperlesspost.com/cards/category/christmas_cards_Holiday?photo%5B%5D=No+photos&version=online&sort=Most+Popularhttp://www.evite.com/gallery/category/new_years/В бюджете стоит стоимость за 1 открытку. Для начала необходимо 10 открыток, в дальнейшем, более 500 шт.
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