Создание электронных открыток

$2
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок245 просмотров
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Ищем дизайнера для создания электронных открыток. Примеры открыток:https://www.paperlesspost.com/cards/category/christmas_cards_Holiday?photo%5B%5D=No+photos&version=online&sort=Most+Popularhttp://www.evite.com/gallery/category/new_years/В бюджете стоит стоимость за 1 открытку. Для начала необходимо 10 открыток, в дальнейшем, более 500 шт.

8 лет назад
KetMu
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад