Скрипт-запоминалка

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есть на сайте поле ввода инф-ции: логин и пароль, необходимо чтобы данная инф-ция сохранялась в отдельном файле со временем входа не зависимо от того правильно ввел человек данные или нет.

Как вижу: человек вводит данные. нажимает кнопку войти- инф-ция записывается в файл, потом если верно ввел человек заходит на ресурс, если нет то стандартное сообщение. как понимаю на кнопку надо прописывать команду.

8 лет назад
A1exei
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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