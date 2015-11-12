Скрипт-запоминалка

есть на сайте поле ввода инф-ции: логин и пароль, необходимо чтобы данная инф-ция сохранялась в отдельном файле со временем входа не зависимо от того правильно ввел человек данные или нет.

Как вижу: человек вводит данные. нажимает кнопку войти- инф-ция записывается в файл, потом если верно ввел человек заходит на ресурс, если нет то стандартное сообщение. как понимаю на кнопку надо прописывать команду.