Электронная регистратура

Нужно в готовый php скрипт (парсер) внести изменения. Нужно добавить алгоритм разгадывании рекапчи google "типу я не робот". ситуация такая: есть написан скрипт на php который парсит наличие свободных дат у посольстве. с понедельника на сайт из которого ...
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